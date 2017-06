15 Jahre Welterbe Mittelrhein

Video ansehen

Ich weiß nicht was soll es bedeuten

Daß ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn [...]



Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar …



Fast 200 Jahre ist es her, dass der Lyriker Heinrich Heine die sagenumwobene Sirene auf dem Felsen bei Sankt Goarshausen besang. Kreiert hatte den Mythos 1801 ebenfalls ein echter Romantiker: der Dichter Clemens Brentano.