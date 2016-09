25 Jahre Eisenbahn-Romantik

EUROPA

Vielfalt der Eisenbahnen



In Deutschland startete die Kultsendung mit Archivfilmen, doch bald kamen Bahnen aus ganz Europa dazu. Egal, ob Dampfrösser in Frankreich, Museumsbahnen in Dänemark, Zahnradbahnen in Griechenland, Nostalgiezüge in der Schweiz, eine Pferdeeisenbahn in Österreich, Modelleisenbahnen in den Niederlande, dem Zug in der Vatikanstadt oder der Eisenbahn auf Mallorca - fast alle europäischen Länder haben ihre Besonderheiten. Genug Stoff also für weitere 25 Jahre!