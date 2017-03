Die Schlecker-Pleite

Anton Schlecker und seine Frau Christa sollen weiterhin in ihrem riesigen, fast vier Fußballfelder großen Anwesen in Ehingen wohnen. Tochter Meike lebt offenbar in Großbritannien, Sohn Lars in Berlin und in der Nähe von Ehingen.



Genaue Informationen gibt es nicht, die Schleckers halten sich aus der Öffentlichkeit zurück.



In Ehingen heißt es: Man kann über Anton Schlecker reden, aber nicht mit ihm...