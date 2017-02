Faszination E-Sport

Audio anhören

E-Sport ist die Abkürzung für elektronischer Sport. E-Sportler spielen am Computer oder an der Konsole gegeneinander und messen sich in virtuellen Wettbewerben.



Gespielt werden vor allem Strategiespiele, Sportsimulationen sowie Ego- und Taktikshooter. Wie viele E-Sportler es in Deutschland gibt, ist unklar. Einer aktuellen Studie zufolge spielt jeder vierte deutsche Internetnutzer Mehrspieler-Spiele - Tendenz steigend.



Die Computer- und Videospieler sind oft auch in eigens gegründeten E-Sport-Teams vereinigt, den sogenannten Clans.