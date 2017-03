Gin im Südwesten

Gin ist Trend. In London, Berlin und New York ist der Wacholderschnaps der Treibstoff für entspannte Abende und lange Nächte.



Doch auch der Südwesten Deutschlands mischt kräftig mit. Wenn kreative Köpfe von der Eifel bis zum Bodensee die Destillen anfeuern, trifft Brenntradition auf frische Ideen.



Gin - Ein regionaler Genuss für den Weltmarkt. Made in Südwest.