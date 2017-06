Helmut Kohl - Kanzler der Einheit

Kanzler Helmut Schmidt verliert fortan dramatisch an Rückhalt in der SPD. Gleichzeitig wird es immer schwerer, mit dem Koalitionspartner FDP eine gemeinsame Wirtschaftspolitik zu betreiben. Diese Schwäche will Oppositionschef Kohl nutzen. Zum FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher sucht er beharrlich Kontakt.



1982 geht diese Strategie auf: Kohl wird als Bundeskanzler nominiert und löst am 1. Oktober beim ersten erfolgreichen konstruktiven Misstrauensvotum in der Geschichte des Bundestages Schmidt ab ...