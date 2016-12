Jahresrückblick 2016

Schon in der Vorsaison hatte der VfB Stuttgart gegen den Abstieg gespielt. Doch unter dem neuen Trainer Jürgen Kramny starten die Schwaben mit vier Siegen ins Jahr 2016, scheinen als Tabellenzehnter am 25. Spieltag "unabsteigbar". Neun Spiele später steht fest: Der VfB muss nach 41 Jahren wieder in die 2. Liga.

Präsident, Sportdirektor und Cheftrainer müssen den Hut nehmen.