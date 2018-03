Karl Kardinal Lehmann 80

Studium, Priesterseminar und Lehre Rahners Schüler

Dort begegnet Lehmann auch dem Lehrer, der ihn am stärksten geprägt hat: dem Theologen und Jesuiten Karl Rahner. Er bereitet als Sachverständiger eines der wichtigsten Treffen der Kirchengeschichte vor - das Zweite Vatikanische Konzil.



Noch in Rom promoviert Lehmann in Philosophie. Einige Jahre später erwirbt er den Doktortitel auch in Theologie - sogar mit Auszeichnung. Von 1964 bis 1967 ist Lehmann Rahners wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten in München und Münster.