Die schwäbische Longboarderin

Marie Theres Ott arbeitet jeden Sommer in einem Surfcamp in Seignosse (Frankreich). Bereits seit sechs Jahren bringt Marie Theres anderen Wasserratten das Surfen bei - egal, ob groß oder klein. Besonders wichtig sei ihr dabei, dass ihre Schützlinge Spaß an dem haben, was sie tun.



Ihr kleiner Bruder Freddy arbeitet diesen Sommer das erste Mal im Surfcamp. "Es ist schön, dass man so ein Hobby in der Familie teilt und so auch den ganzen Sommer gemeinsam verbringen kann", sagt Marie Theres.