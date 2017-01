Ramstein, Ring und Rittersturz

Video ansehen

Die Giftgasgranaten im US-Militärdepot in Clausen hätten Millionen Menschen töten können. Im Rahmen der "Aktion Lindwurm" erfolgt 1990 ein mühsamer Abtransport - wochenlang herrscht Ausnahmezustand in der Region.



Unter strengster Geheimhaltung hatte die US-Armee 102.000 Granaten mit Nervengiften wie Sarin in ihren Bunkern in der Nähe des Ortes Clausen gelagert.