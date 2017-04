5 Städte – 25 Begegnungen – 1 Kontinent



Was ist eigentlich mit Europa los?



Terrorismus, Griechenland-Krise, Flüchtlinge und die Zunahme rechtsgerichteter Parteien in Europa – darüber ist so viel diskutiert worden.



TAXI Europa hat in fünf Hauptstädten die Stimmung gemessen. In Paris, Madrid, Warschau, Sofia und Athen haben wir die Menschen auf einem Stück ihres Weges im Taxi begleitet.



Welche Meinung haben die Menschen von Europa, der EU und der Situation in ihrem eigenen Land? Was für Wünsche für Ihre Zukunft? Und was bleibt, wenn der Fahrgast das Taxi verlässt?