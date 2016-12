Typen, Tränen und Triumphe - das Sportjahr im Südwesten

Der SV Sandhausen hat das turbulente Jahr 2015 abgeschüttelt und sich 2016 stabilisiert. Trotz der drei Punkte Abzug wegen Lizenz-Problemen konnten die Sandhäuser im Sommer überraschend souverän die Klasse halten - am Ende sogar mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.



Im Sommer folgte der Umbruch: Trainer Alois Schwartz hatte langfristig Lust auf Aufstieg, versucht sich nun beim 1. FC Nürnberg. Der neue heißt Kenan Kocak.



Der Umbruch verlief nicht ganz reibunglos: Das neue offensivere System hat nicht von Anfang an funkioniert. Zudem zog es Topscorer Aziz Bouhaddouz zum FC St. Pauli. Doch nachdem sich Trainer und Team aneinander gewöhnt hatten, sprang Andrew Wooten in die Breche und schoss den SV Sandhausen mit seinen achten Toren auf Platz neun.