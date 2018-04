Von der Meisterfeier in die 3. Liga - Der Niedergang des 1. FC Kaiserslautern

König Ottos Meisterstück Als Aufsteiger zum Meister Saison 1997/98

Das Team um Kapitän Ciriaco Sforza startete mit einem Auswärtssieg gegen die Bayern in die Saison 1997/98, übernahm am 4. Spieltag die Tabellenführung und sollte sie nicht mehr abgeben. Die Roten Teufel verloren lediglich vier Saisonspiele und krönten sich so zum Deutschen Meister 1998.