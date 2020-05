Der FCK zahlt jährlich 3,2 Millionen Euro an die Stadiongesellschaft, an die er das Stadion 2002 verkauft hat, nachdem die Kosten für den Ausbau zum WM-Stadion den Verein zu ruinieren drohten. Damals spielte der Verein noch in der ersten Liga und eine Reduzierung des Mietpreises für den Abstiegsfall war nicht vorgesehen. Nachdem dieser aber 2006 eintrat, schränkten die hohen Kosten für die Miete die finanziellen Möglichkeiten des FCK weiter ein. Inklusive Unterhaltskosten muss der Verein für sein Stadion rund fünf Millionen Euro im Jahr ausgeben.



Im Dezember 2007 bat der FCK die Stadiongesellschaft um eine Mietminderung für das Fritz-Walter-Stadion um 1,4 Millionen Euro auf 1,8 Millionen Euro. Die Stadiongesellschaft stimmte der Reduzierung jetzt zu und der Stadtrat segnete diesen Beschluss ab. Der Mietnachlass ist verbunden mit einem so genannten Besserungsschein, der im Fall einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung beim FCK eine Nachzahlung der Miete sichern soll. Mit diesem Geschenk kann sich der FCK die Zahlungsfähigkeit bis zum 30. Juni 2008 sichern. Die Belastung des zu großen und zu teuren Stadions wird aber auch in den kommenden Jahren ein Problem für den Traditionsverein bleiben.