Wolfgang Niedecken sollte eigentlich bei der Abschlussparty auf dem Wasen in Stuttgart auftreten, doch wegen Krankheit musste er leider absagen. Als Überraschungsgast kamen aber die Toten Hosen und spielten live "Hier kommt Alex". Gemeinsame Nummer 1 der BRD und DDR war "Nothing Compares to You" von Sinead O'Connor.

