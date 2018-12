"Aenne Burda": Wie der Film entstand

Deftige Küche der 1950er





Nicht nur die Möbel und die Kleider waren in der Nachkriegszeit andere als heute. Es wurde zum Teil auch anders gegessen.



Am Set lebt die deftige Küche der 1950er Jahre wieder auf: Flädlesuppe, Braten mit Soße, Rosenkohl und Kartoffeln.



Szenenbildner Knut Loewe bekocht seine Schauspieler am liebsten persönlich.