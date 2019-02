Trauer in Ludwigshafen

Nach dem Unglück steht Ludwigshafen unter Schock, die BASF ist in Trauer. Der Stadtrat erinnert mit einer Schweigeminute an die Opfer, zahlreiche Bürger tragen sich in ein Kondolenzbuch ein.



Fast ein Jahr nach dem Explosionsunglück erliegt ein Feuerwehrmann in einer Klinik seinen schweren Brandverletzungen. Er ist das fünfte Todesopfer.