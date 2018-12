Karsthöhlen auf der Alb - Mythos und Forschergeist

Die Höhlenforschung auf der Schwäbischen Alb

In der Vetterhöhle

Vollbild

Dass es auf - oder besser in - der Schwäbischen Alb etwa 2.000 Höhlen gibt, ist dem Jurakalk zu verdanken, aus dem der Gebirgszug in erster Linie besteht.



Die Besonderheit von Kalk ist, dass er sich in kohlensäurehaltigem Wasser auflöst. In Millionen Jahren hat das Regenwasser auf diese Weise ein weitverzweigtes Netz unterirdischer Wasserläufe geschaffen. Manche davon haben riesige Hallen ausgewaschen, andere nur schmale Gänge.



Den Berg verlässt das Wasser an sogenannten Karstquellen wie etwa dem Blautopf, sodass manche Höhleneingänge unter dem Wasser liegen - und dadurch lange Zeit verborgen blieben.



Steinwerkzeuge und Höhlenmalereien



Andere Höhlen mit einer Öffnung zur Oberfläche haben den Menschen in der Frühzeit bereits als Unterschlupf gedient. Das zeigen prähistorische Funde von Knochen, Werkzeugen und kleinen Kunstwerken, die seinerzeit entstanden.



Sechs Eiszeithöhlen in den Tälern von Ach und Lone sind seit 2017 UNESCO-Weltkulturerbe. Zudem kann man im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren zahlreiche Höhlenfunde besichtigen.



Insgesamt sind auf der Alb fast 30 Höhlen so erschlossen, dass sie entweder als Schauhöhlen dienen, auf eigene Faust oder mit Führer erkundet werden können.



Kranke Pferde wiesen den Weg in die Vetterhöhle



Doch die meisten Höhlen sind unbekanntes Terrain. Aber wie entdeckt man überhaupt solche Höhlen? Zum Beispiel, wenn Tiere krank werden. Im Pferdestall von Karl Vetter war es immer deutlich kälter als in der Umgebung. Vetter ging der Sache auf den Grund und bemerkte einen eiskalten Luftzug, der aus dem Boden kam - hier trat die kalte Luft aus der Höhle aus. Es wurde gegraben, doch wegen Einsturzgefahr mussten die Höhlenforscher ihr Vorhaben beenden. Erst 40 Jahre später gelang der Durchbruch und die Höhle wurden nach ihrem Entdecker Karl Vetter benannt.



Heute erforscht der Höhlenverein Blaubeuren um das Ehepaar Petra und Markus Boldt die Höhle - und entdeckt tatsächlich noch immer Neuland.