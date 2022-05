Parallel zum sportlichen Schlingerkurs in der 3. Liga werden die Jahre durch Markus Merk geprägt. Der ehemalige Top-Schiedsrichter wird 2019 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Zuvor hatte der luxemburgische Unternehmer Flavio Becca immer wieder für Aufsehen gesorgt. So soll der potenzielle Investor beispielsweise Zahlungen an bestimmte Personalentscheidungen geknüpft haben.