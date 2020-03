Nachdem die Sprengung der Ludendorff-Brücke fehlschlug, ordnete Adolf Hitler persönlich ein Standgericht für die an der Brücke eingesetzten Offiziere an. Am 9. März befand sie das Gericht für schuldig und verurteilte sie wegen „Feigheit“ und „Dienstpflichtverletzung“ zum Tode. Dabei war ihre Dienstanweisung kaum machbar: Die Brücke möglichst lange halten, aber bevor der Feind kommt, soll sie zerstört werden. Zudem wurde der Sprengstoff erst in letzter Minute geliefert - allerdings zu wenig und in falscher Qualität. Noch am Tag des Urteils wurden vier der sechs Offiziere im Westerwald hingerichtet.