Bei so hohem Besuch sollte natürlich alles perfekt sein. Leider ließ der Rasen rund um dem Turm zu wünschen übrig, er war fleckig und braun. Kurzerhand strich man ihn grün an und da man schon dabei war, wurde den Bäumen ein brauner Anstrich verpasst.



Die Queen schritt über den roten Teppich und bemerkte davon nichts. Allerdings soll sich so mancher geladene Gast über grüne Stellen an den Schuhen gewundert haben.