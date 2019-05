Hunderte Kanadier kamen in Lahr in den sogenannten Rundhochhäusern unter. Die Betonbauten am früheren "Glockengumpen" waren in den 50er Jahren entstanden - ursprünglich für französische Soldaten. Mit ihrer fünfeckigen Architektur sorgten sie zu dieser Zeit für Schlagzeilen. "Kanadaring" heißt die Straße seit 1993.