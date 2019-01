Der Kalte Markt in Ellwangen

Die Laterne über der Tür

Zum Kalten Markt in Ellwangen kommen zehntausende Besucher. Heute, um nicht nur die Prämierungen, sondern auch den Umzug und das Rahmenprogramm zu sehen. Der Pferdemarkt zog aber schon immer viele Gäste an. Früher kamen Käufer und Händler von weit her gereist. Sie mussten untergebracht werden – notfalls in Ställen, wie ein Marktbericht aus 1796 zeigt. Hausbesitzer, die eine freies Bett hatten, zündeten als Zeichen dafür über dem Hauseingang eine Laterne an.