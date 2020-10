Was denken Sie, nachdem Sie gelesen haben, dass Henrike Schemmer des Mordes für schuldig erklärt wurde? In dubio pro reo - im Zweifel für den Angeklagten - so lautet ein wichtiger Grundsatz des Strafverfahrens. Ganz am Ende eines Verfahrens muss sich das Gericht fragen, ob es insgesamt begründete Zweifel an der Schuld der Angeklagten hat. Zweifel an einem einzelnen Indiz führen nicht zu einem Freispruch. Bitte bedenken Sie, dass im Unterschied zu unserer Präsentation in einem Gerichtsprozess eine Fülle von Zeugen und Sachverständigen gehört wird.

