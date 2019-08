Die Nature One

Die erste Nature One findet am 26. August 1995 statt. Damals noch als Open Air Rave und nicht als Festival.



Veranstaltungsort ist der ehemalige NATO-Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz. Noch ist die Besucherzahl überschaubar: 13.000 kommen zu der eintägigen Veranstaltung.











