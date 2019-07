Der Müllberg wuchs stetig. Mit den Besucherzahlen. Denn was nach dem Krieg als reiner Ulmer Feiertag wieder aufflammte, wurde immer mehr aus zum Anziehungspunkt für Besucher aus der ganzen Region. Inzwischen kommen am Schwörmontag Hunderttausende in die Stadt, überspringen die Schwörrede und gehen direkt feiern. Auf der Donau, danach in der Stadt. Kaputte Flaschen und Müll jeglicher Art müssen danach entsorgt werden, die Straßenreinigung ist schon in der Nacht unterwegs. In den vergangenen Jahren fielen jeweils rund 20 Tonnen Müll an.