Woodstock lebt regelmäßig wieder auf. Zum Zehnjährigen gibt es ein Konzert in New York. Mit dabei: Joe Cocker und sein Woodstock-Hit "With a little help from my friends". Den hat er auf jedem seiner fast 2.000 Konzerte gespielt.



1994 findet im Bundesstaat New York Woodstock II statt. Auf der Bühne auch Bob Dylan, der 1969 mit Abwesenheit geglänzt hatte. Woodstock III im Jahr 1999, unter anderem mit Kid Rock, endet mit gewalttätigen Tumulten.